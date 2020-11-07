الهند تجري أول عملية إطلاق للفضاء في 2020 بنجاح

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء في الهند، أن البلاد أجرت بنجاح، اليوم السبت، أول عملية إطلاق فضائية لها هذا العام.





وقالت المنظمة على صفحتها على موقع التدوينات القصير، "تويتر": "تم انجازالمهمة بنجاح.. شكرًا لدعمكم"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





في وقت سابق من اليوم، تم إطلاق مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الوطنية من مركز ساتيش داوان الفضائي لمهمتها رقم 51، والتي تحمل القمر الصناعي الهندي EOS-01 لمراقبة الأرض إلى جانب تسعة أقمار صناعية أجنبية. انفصل كل منهم بنجاح ودخلوا مداراتهم المقصودة.





في السابق، أجلت الهند عمليات إطلاق الفضاء المقرر إجراؤها هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بما في ذلك مهمة استكشاف القمر Chandrayaan-3 التي ستتم في النصف الأول من عام 2021.



