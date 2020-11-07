تعرف علي اسعار الحديد اليوم السبت 7-11-2020

إستقرت أسعار الحديد المحلية في الأسواق استقرارها خلال تعاملات السبت 7 نوفمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في الأسواق ، حيث تشهد

أسعار الحديد المحلية حالة من الاستقرار في الأسواق منذ بداية مطلع عام 2020