تعرف علي اسعار الحديد اليوم السبت 7-11-2020
السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:12 م
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الحديد المحلية في الأسواق استقرارها خلال تعاملات السبت 7 نوفمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في الأسواق ، حيث تشهد أسعار الحديد المحلية حالة من الاستقرار في الأسواق منذ بداية مطلع عام 2020
وكانت مصلحة الجمارك المصرية طبقت القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 الصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت.
أسعار الحديد اليوم السبت 7-11-2020
سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و450 جنيه للطن
و سجل حديد عز 9 آلاف و700 جنيهًا
سجل سعر حديد العتال 9 آلاف و550 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد عطية 9 آلاف و400 جنيه.
سجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا.
سجل سعر حديد المراكبي 9 آلاف و400 جنيه للطن.
سجلسعر حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.
سجل سعر حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.
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