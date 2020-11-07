تعرف علي اسعار الحديد اليوم السبت 7-11-2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:12 م
أسعار الحديد
أسعار الحديد
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الحديد المحلية في الأسواق استقرارها خلال تعاملات السبت 7 نوفمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في الأسواق ، حيث تشهد أسعار الحديد المحلية حالة من الاستقرار في الأسواق منذ بداية مطلع عام 2020

 وكانت مصلحة الجمارك المصرية طبقت القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 الصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت.

أسعار الحديد اليوم السبت 7-11-2020

سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و450 جنيه للطن
و سجل حديد عز 9 آلاف و700 جنيهًا
سجل سعر حديد العتال 9 آلاف و550 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد عطية 9 آلاف و400 جنيه.
سجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا.
سجل سعر حديد المراكبي 9 آلاف و400 جنيه للطن.
سجلسعر  حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.
سجل سعر حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.

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