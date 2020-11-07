لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:16 م
أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة
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لم يتأخر وزراء مصر يومًا عن أداء واجبهم في الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات برلمانية أو أي استحقاق دستوري، موجهين رسالة للشعب المصري، بضرورة المشاركة في صنع مستقبل مصر.

 

وشارك عدد كبير من وزراء مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا في لجنته المحدده له طبقا للرقم القومي الخاص به.


وتستعرض "الفجر" قيادات مصر الذين لم يتأخروا عن أداء الواجب الوطني في الادلاء بأصواتهم

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)



وزير الشباب والرياضة

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بمدرسة طبري منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق بمحافظة القاهرة.

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)



وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج
وأدلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، صباح اليوم، في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب.

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)

وزير الدولة للإعلام
وشارك أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وأدلى بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة سيزان براوي بالقاهرة الجديدة.

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)



وزير شؤون المجالس النيابية
كما أدلى المستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب التابعة لقسم التجمع الأول.

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)



وزير التعليم العالي 
وأدلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)



وزيرة البيئة
وأيضًا أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصوتها فى أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020 فى دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)



وزيرة التجارة والصناعة
كما أدلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بصوتها صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية، بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)



وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 
وأدلى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)



وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.


وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.


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