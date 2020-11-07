لا يتأخرون عن أداء الواجب.. وزراء أدلوا بأصواتهم في انتخابات البرلمان (صور)

لم يتأخر وزراء مصر يومًا عن أداء واجبهم في الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات برلمانية أو أي استحقاق دستوري، موجهين رسالة للشعب المصري، بضرورة المشاركة في صنع مستقبل مصر.

وشارك عدد كبير من وزراء مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا في لجنته المحدده له طبقا للرقم القومي الخاص به.