بالمايو.. رانيا منصور تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رانيا منصور، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت رانيا منصور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة بالمايوه من داخل حمام السباحة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي.

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