عبير صبري تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة عبير صبري، على تهنئة هنادى مهنا بمناسبة حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح. 


ونشرت هنادى، صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


ووجهت لها رسالة تهنئة وكتبت :مبروك نودي العروسة القمر مبروك هنادى مهنا وأحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا يا حبايبي ، كان نفسي احضر الفرح بس لسة راجعة من الجونة. 


وأقيم حفل الزفاف أمس داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".


وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.

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