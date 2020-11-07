قبل الطرح بساعات.. تعرف على تفاصيل "كرهتني في الحب" و"قولني كلام" لـ تامر حسني





الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.





وتأتي الأغنية الثانية بعنوان "مبطلناش إحساس"، التي حققت 17 مليون خلال اسبوعين من طرحها، وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس مدير انتاج هاني جمعه، وإنتاج شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت اشراف سعيد إمام.





وتحمل الأغنية الثالثة عنوان"فجأه افترقنا" التي تقترب من المليون العاشر عبر"يوتيوب" واحتل بها تامر حسني، تريند موقع الفيديوهات"يوتيوب" فتصدر وقت طرحها المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على نفس الموقعب.

أما الأغنية الرابعة تحمل عنوان، "بألف سلامة" وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال حمداوي.



يستعد النجم تامر حسنى، لطرح أغنيتين جديدتين من ألبومه الجديد "خليك فولاذي" وذلك عقب ساعات قليلة على موقع الفيديوهات"يوتيوب".تحمل الأغنية الأولى عنوان "كرهتني في الحب"، وهي من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، أما الأغنية الثانية"قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.جدير بالذكر أن حسني، طرح مؤخرا 4 أغاني من الألبوم وهم: "اختراع" الأغنية الأولى التي طرحها من الألبوم وحققت 26 مليون مشاهدة على"يوتيوب" خلال شهرين من موعد نزولها.