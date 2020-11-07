كوبا تستعد لعاصفة إيتا بعد الخسائر القاتلة في أمريكا الوسطى

حذر مكتب الأرصاد الجوية في كوبا، اليوم السبت، من هطول أمطار غزيرة وفيضانات مع تحرك عاصفة إيتا المنخفض المداري شمالا صوب الجزيرة الكاريبية، وفي طريقه إلى ولاية فلوريدا الأمريكية بعد مقتل أكثر من 70 شخصا في أمريكا الوسطى الأسبوع الماضي.





وأعلن المكتب، أن عاصفة إيتا يمكن أن تعود إلى عاصفة استوائية فوق مياه البحر الكاريبي الدافئة قبل أن تصل إلى الساحل الجنوبي لوسط كوبا خلال الليل، محذرًا من فيضانات ساحلية ورياح تتراوح سرعتها بين 80 و 100 كيلومتر في الساعة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف، أن الفيضانات قد تكون مشكلة على نطاق أوسع، بالنظر إلى أن كوبا غارقة بالفعل في أعقاب هطول أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة، ومن المحتمل أن تتسبب إيتا في تصريف أكثر من 300 ملم من المياه في المناطق الوسطى والجبلية.





وقال خبير الأرصاد الجوية الكوبي، خوسيه روبيرا، في بث تلفزيوني حكومي مساء الجمعة: "بما أن الأرض مشبعة بالفعل ، فإن أي أمطار إضافية يمكن أن تؤدي إلى الفيضانات خاصة في المناطق الجبلية وعلى طول الأنهار".





وأضاف، أن الساحل الشمالي الغربي، بما في ذلك الواجهة البحرية في هافانا، من المحتمل أن يتدفق بشكل معتدل من الأحد إلى الثلاثاء.





ناقشت الحكومة - المعروفة جيدًا بالتأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية - إجراءات يوم الجمعة لإجلاء الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المصب من السدود، وحماية المحاصيل والمنازل والحيوانات، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.





نظرًا لأن واجهة إيتا العاصفة كانت غير متساوية، كان هناك خطر هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد وحذر رئيس الوزراء مانويل ماريرو من الرضا عن النفس في المناطق الشرقية أو الغربية.





حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن الفيضانات المفاجئة والفيضانات الحضرية ستكون أيضًا محتملة لجزر كايمان وجامايكا وجزر الباهاما وجنوب فلوريدا.





وأضاف، أن العواصف الاستوائية كانت ممكنة في فلوريدا كيز وجنوب ووسط فلوريدا اعتبارًا من وقت متأخر من يوم الأحد.





واحدة من أعنف العواصف التي ضربت أمريكا الوسطى منذ سنوات، ضربت إيتا نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء مع رياح سرعتها 150 ميلاً في الساعة (241 كم / ساعة) قبل أن تضعف إلى منخفض استوائي مع تحركها إلى الداخل وإلى هندوراس وبليز المجاورتين.



