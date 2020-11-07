مسلحون يطلقون النار على عسكري لبناني في عرسال

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:06 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
Advertisements

أصدر الجيش اللبناني، بيانًا اليوم السبن، أعلن فيه وفاة عسكري في جرد عرسال شرقي البلاد، أثناء قيام دورية من فوج الحدود البرية الرابع بمهمة على طريق معبر الفتحة الحدودي بين لبنان وسوريا.

 

وقال الجيش اللبناني، إن أشخاصا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه الدورية التابعة للجيش، مما أدى إلى مقتل أحد العسكريين بينما لاذ المسلحون بالفرار.

 

وأضاف الجيش اللبناني، أنه عُثر في المكان على كميّة من البضائع المهربة وحبوب مخدرة تزن حوالى 50 كلغ، إضافة الى درّاجتين ناريتين.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتعمل قوى الجيش في المنطقة على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلحون عرسال الجيش اللبناني

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة جديدة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 8 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم ضم نجم المصري بصفقة تبادلية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 23 ساعة

موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 19 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يعلن وفاة عسكري رابع إثر المداهمة الأمنية في طرابلس

الجيش اللبناني يلاحق بقية من الإرهابيين لتوقيفهم وكشف ملابسات الهجوم

استنفار أمني للجيش اللبناني لملاحقة عدد من الإرهابيين

العثور على حزام ناسف بجثة إرهابي اقتحم أحد مراكز الجيش في المنية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

01:10 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب