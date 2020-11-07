مسلحون يطلقون النار على عسكري لبناني في عرسال

أصدر الجيش اللبناني، بيانًا اليوم السبن، أعلن فيه وفاة عسكري في جرد عرسال شرقي البلاد، أثناء قيام دورية من فوج الحدود البرية الرابع بمهمة على طريق معبر الفتحة الحدودي بين لبنان وسوريا.

وقال الجيش اللبناني، إن أشخاصا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه الدورية التابعة للجيش، مما أدى إلى مقتل أحد العسكريين بينما لاذ المسلحون بالفرار.

وأضاف الجيش اللبناني، أنه عُثر في المكان على كميّة من البضائع المهربة وحبوب مخدرة تزن حوالى 50 كلغ، إضافة الى درّاجتين ناريتين.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتعمل قوى الجيش في المنطقة على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.