موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

يشهد ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم السبت، مواجهة هامة تجمع بين بوروسيا دورتموند ضد ضيفه بايرن ميونيخ، في قمة مواجهات الجولة السابعة من الدوري الألماني.









ويبحث الفريقان عن فض الشراكة بينهما على صدارة البوندسليجا، حيث يحتل بايرن ميونيخ مقدمة الدوري الألماني برصيد 15 نقطة.









ويحتل بوروسيا دورتموند، المركز الثاني، بنفس الرصيد، لكن مع أفضلية الأهداف للنادي البافاري بفارق +15، مقابل +11 لبوروسيا دورتموند.









تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.



