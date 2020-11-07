0.7% تراجع إنتاج وإستيراد الغاز الطبيعي بعُمان في نهاية سبتمبر 2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:53 م
تراجع نسبة الغاز الطبيعي بعمان
تراجع نسبة الغاز الطبيعي بعمان
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أعلنت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت عن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في سلطنة عمان والذي بلغت  33 مليارا و995 مليون متر مكعب بنهاية سبتمبر 2020، بانخفاض نسبته 7ر0 % مقارنة بنهاية سبتمبر 2019م حيث بلغ الإجمالي وقتها 34 مليارا و237 مليون متر مكعب.

وبينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 59 % من استخدامات الغاز الطبيعي بالسلطنة بنهاية سبتمبر 2020م حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 20 مليارًا و78 مليون متر مكعب .

فيما بلغ إجمالي استخدام المناطق الصناعية في السلطنة والتي تشمل شركة عُمان للتعدين وأسمنت عُمان 104 ملايين متر مكعب، وبلغ استخدامات حقول النفط من الغاز الطبيعي 8 مليارات و113 مليون متر مكعب وبارتفاع نسبته 3ر14 بالمائة عن نهاية سبتمبر 2019م والتي بلغت 7 مليارات و100 مليون متر مكعب حيث تشمل الاستخدامات الفاقد وفروقات العداد ومعامل التقلص.

وبلغت استخدامات محطات توليد الكهرباء والتي تشمل استخدامات وزارة الدفاع إضافة إلى استهلاك الغاز الطبيعي في جامعة السلطان قابوس 5 مليارات و700 مليون متر مكعب بانخفاض نسبته 7ر2 بالمائة.

يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 28 مليارًا و643 مليون متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب للنفط 5 مليارات و352 مليون متر مكعب.

 

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