الأهلي يتخذ خطوة جديدة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في التواصل مع اتحاد الكرة المصري بصفته المنوط بالتواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل معرفة مراسم تنظيم نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع بين النادي الأحمر والزمالك.





ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 27 من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في معرفة موقف "كاف" من مراسم تنظيم المباراة من ناحية الجماهير والصحفيين والمكان النهائي الذي سيقام عليه اللقاء.





الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن بأنه لحضور الجماهير في مباراة نهائي دوري الأبطال، في المقابل فإن الاتحاد الإفريقي "كاف" أكد على صعوبة تواجد الجماهير في المباراة النهائية كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.











