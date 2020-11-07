محلل: المرجح أن يقاتل "ترامب" حتى النهاية المريرة

على الرغم من أن المرشح المنافس الأكثر حظًا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، يبدو أنه يقترب من الفوز، إلا أن حملة "ترامب" تصر على أن انتخابات 2020 "سُرقت" منهم متذرعين بالتزوير والمخالفات المزعومة.





وأوضح تشارلز أورتيل، المحلل والصحفي الاستقصائي تشارلز أورتيل، في صحيفة وول ستريت كيف يمكن استعادة ثقة الناخب الأمريكي في نزاهة الانتخابات، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





يقول المحلل: "الهدف الأول الآن هو التأكد من أن جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني يتم عدها بشكل موثوق".





ويضيف: "هذا يعني أن كل تصويت شخصي وكل منشور تصويت تم وضع علامة عليه في يوم الانتخابات أو في يوم الانتخابات يتم جدولته بدقة. ومن الضروري [أيضًا] ضمان حصول كل ناخب على صوت واحد فقط".





في معرض مناقشة المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير المحلل، إلى أن البعض يشير إلى أن بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها لـ"ترامب" ربما تكون قد دمرت من قبل نشطاء الاستطلاعات الحزبية، بينما يقول آخرون إن أعدادًا كبيرة من بطاقات الاقتراع لـ"بايدن" ربما وصلت بشكل غامض بعد يوم الانتخابات.





ويوضح "أورتيل" أن "الأمريكيين فقدوا الثقة منذ فترة طويلة في السياسيين وفي عد الأصوات في الانتخابات. يظهر هذا في مقارنات نسبة التصويت المنخفضة نسبيًا مع الدول الأخرى".





الطريقة الوحيدة لاستعادة ثقة الناخبين الأمريكيين وتبديد أي شكوك هي مقارنة نتائج الاقتراع في الولايات الرئيسية مع التقديرات المقدرة لترامب مقابل بايدن في عام 2020، وفقًا للصحفي الاستقصائي.





في غضون ذلك، ذكرت الإذاعة الوطنية العامة يوم الجمعة، أن جورجيا ستجري إعادة فرز الأصوات بالنظر إلى الهامش الضئيل بين المتنافسين الرئاسيين، نقلاً عن وزير الخارجية براد رافينسبيرجر.





ونقلت كاثرين هيريدج من شبكة "سي بي إس نيوز" في نفس اليوم عن مسؤولي الانتخابات في جورجيا قولهم، إنه لا يزال هناك ما يصل إلى 8410 بطاقات اقتراع عسكرية وخارجية لم يتم فرزها بعد.





إضافة إلى الجدل الدائر، اعترفت مقاطعة أنتريم بولاية ميشيغان بوجود "خلل برمجي" واضح وجه بشكل غير صحيح آلاف الأصوات لدونالد ترامب لمنافسه الديمقراطي. بعد أن تم إصلاحه، انقلبت المقاطعة إلى الرئيس الحالي، بينما ظلت الولاية بأكملها في طابور "بايدن".





في الوقت نفسه، أصدر القاضي ب. كيفين بروبسون من محكمة الكومنولث في ولاية بنسلفانيا أمرًا على مستوى الولاية لفصل بعض بطاقات الاقتراع المؤقتة "حتى تتم مراجعتها بشكل قانوني لضمان إدارة هذه الانتخابات بشكل صحيح".





في اليوم السابق، ألزمت المحكمة مسؤولي الانتخابات في ولاية بنسلفانيا بإلغاء أي بطاقات اقتراع بالبريد تصل بعد يوم الانتخابات وقبل الموعد النهائي يوم الجمعة.





ومع ذلك، أضاف جيمس أوكيف ، من مجموعة الناشطين ذات الميول اليمينية ، مشروع فيريتاس، الوقود إلى النار من خلال الاستشهاد بـ"مخبر خدمة البريد الأمريكي" المزعوم الذي ادعى أن معظم بطاقات الاقتراع التي وصلت في 4 نوفمبر كان من المفترض أن تعود إلى 3 نوفمبر.







إرث "ترامب" سوف يدعم المحافظين حتى لو خسر





بينما تواصل حملة "ترامب" معاركها القانونية في الولايات المتأرجحة الرئيسية، فإن الأطراف المتنافسة لديها وقت محدود لتسوية خلافاتهم حيث يجب أن يشغل رئيس الحكومة الأمريكية المكتب البيضاوي بحلول 20 يناير 2021.





يؤكد المحلل تشارلز أورتيل، أن "المحاكم سوف تتحرك بسرعة خلال الفترة التي يجب أن تجتمع فيها الهيئة الانتخابية وتحاول التصويت".





ويستطرد: "إذا لم تتمكن الهيئة الانتخابية من التوصل إلى قرار بشأن نتائج التصويت، تنتقل العملية إلى السلطة التشريعية. على سبيل التخمين، سيستغرق تحديد الفائز فعليًا عدة أسابيع، ولكن بالتأكيد ستكون لدينا إجابات قبل 20 يناير 2020".





يستبعد "أورتيل" أي تنازلات بين "ترامب" والحزب الديمقراطي مما يشير إلى أنهما سيقاتلان حتى النهاية المريرة.





يقول: "يجب على الرئيس ترامب رفع مستوى لعبته ومطالبة المعينين الرئيسيين باتباع الدستور وجميع القوانين المعمول بها".





ويضيف: "لقد صوتنا في عام 2020 دون أن نحل الترتيبات بشأن كيفية تزوير الانتخابات في عامي 2016 و 2018 ضد ترامب. للرئيس واجبات جليلة للدفاع عن الدستور ضد كل الأعدا، الأجانب والمحليين".





ومع ذلك، حتى إذا فاز "بايدن"، فقد يمنح ترامب الديمقراطيين جرعة من أدويتهم الخاصة ويعين مدعًا عامًا خاصًا للتحقيق في المزاعم الأخيرة بشأن المواد التي يُفترض وجودها على كمبيوتر هانتر بايدن المحمول، وفقًا لمحلل صحيفة وول ستريت.





كما أشار إلى أنه "قد تلحق هذه الملاحقة القضائية فترة بايدن كرئيس"، متذكرًا، أن الحزب الديمقراطي حاول مرارًا وتكرارًا تعطيل رئاسة دونالد ترامب بروايتين "تحقيق المستشار الخاص Russiagate" و "تطبيق Ukrainegate".





من ناحية أخرى ، يشير المحلل إلى أن توازن القوى المتوقع في مجلسي النواب والشيوخ قد يقلل من تأثير الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي وربما يقوض مبادرات بايدن السياسية والاقتصادية اليسارية.





بالإضافة إلى ذلك، أكد أورتيل أن ترامب قام بالفعل "بتحسين الفرع القضائي من خلال تعيينه للدستوريين المحافظين".



