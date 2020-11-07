برفقة جميلة عوض.. نجلاء بدر تنشر صورة لهما أثناء استضافتهما مع الإعلامي رامى رضوان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نجلاء بدر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة لها ظهرت فيها برفقة جميلة عوض أثناء استضافتها مع الإعلامى رامي رضوان فى قناة ال dmc، وعلقت قائلة"موني ونور".



يذكر أن نجلاء بدر عرض لها مؤخرا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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