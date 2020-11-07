التشكيل.. راشفود يقود هجوم اليونايتد وخاميس يعود لكتيبة أنشيلوتي

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام إيفرتون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري الإنجليزي.





وقد خسر مانشستر يونايتد مباراته الماضية أمام آرسنال بنتيجة هدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولدترافورد.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: دي خيا.





خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - هاري ماجوير - لوك شو.





خط الوسط: ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز - خوان ماتا.





خط الهجوم: انتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.





بينما تأتي تشكيلة ايفرتون كالآتي :-





بيكفورد - كولمان - هولجيت - مايكل كين - لوكاس دينيه - ديكوريه - آلان - خاميس رودريجيز - سيجورسون - بيرنارد - كالفيرت لوين.











