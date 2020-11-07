ضبط 1000 قضية تموينية وتحرير 805 محاضر لمخابز بلدية ببني سويف

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تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال شهر أكتوبر الماضي" وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد.



وتبين من التقرير"الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة" أنه تم،خلال الفترة المذكورة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة "وعددها 1493 مخبرًا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.



وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 805 محضرا بواقع: 116 مخالفة نقص الوزن، و122 إنتاج غير مطابق للمواصفات، و57 توقف عن الإنتاج، و293مخالفة تعليمات، و8 لعدم وجود ميزان، و35 تصرف في دقيق بلدي مدعوم، و130 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و44لعدم الاحتفاظ بسجلات، فيما تم أخذ 60 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.



وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 1011 محضر منها: 232 لعدم حمل شهادات صحية، و412 لعدم الإعلان عن الأسعار، و100 للذبح خارج المجازر، و35 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و98 لإدارة منشآت بدون ترخيص، 13لحيازة سلع مجهولة المصدر، 6 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و7 للبيع بأزيد من السعر، و10 محاضر لتجميع مواد بترولية، و7تجميع دقيق بلدى مدعم.



وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة "201" منفذ موزعة بواقع: 11منفذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، و5منافذ تابعة للقوات المسلحة، و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية، و26منفذ للجمعية الاستهلاكية، و149"جمعيتي"، و6منافذ تابعة للمنطقة المركزية، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة "سيارات البيع المتنقلة" والبالغ عددها 26 منفذ متنقل تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين.

