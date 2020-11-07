ناخبة: أنا شاركت عشان خاطر السيسي ومش عايزة أي خدمة شخصية ليا (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:37 م
ناخبة خلال الإدلاء بصوتها
ناخبة خلال الإدلاء بصوتها
آيات عامر
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رصدت عدسة "الفجر"، تصدر النساء الموقف الانتخابي في لجان مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقه شبرا مصر، في أول يوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020.

وأكدت ناخبة في العقد السابع من عمرها، عقب الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، على حرصها على المشاركة لخدمه الوطن ولحبها في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعت جميع النساء للمشاركة في حقهم الديمقراطي لاختيار من يمثلهم، قائلة: "أنا مش عايزة خدمة شخصية ليا، أنا عايزاه يخدم أهل الدائرة".

وشهدت لجان شبرا مصر أقبال متوسط في الساعات الأولى من فتح باب اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.


جاء ذلك وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، تفاديًا لتفشي فيروس كورون المستجد، من التزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير الكحول والمطهرات داخل اللجان، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للناخبين.


كما انتشرت بمحيط اللجان، قوات الشرطة، وسيارات الأمن المركزي والتدخل السريع، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية، وذلك لتوفير عملية اقتراع وسط أجواء آمنة للمواطنين.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

 

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

 

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

 

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

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