"بنك Goldman Sachs " يعتزم نقل أصول من لندن إلى فرانكفورت بقيمة 60 مليار دولار

يعتزم بنك غولدمان ساكس نقل أصول تراوح قيمتها بين 40 و60 مليار دولار من لندن إلى فرانكفورت استعدادا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفاد مصدر مالي وكالة فرانس برس.





وأضاف المصدر أن المصرف الاستثماري الذي يتخذ نيويورك مقرا له يعتزم أيضا نقل نحو 100 موظف من العاصمة البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.





انسحبت بريطانيا رسميا من التكتل في يناير، لكنها ملتزمة بقواعده خلال فترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام.





وجاء قرار "غولدمان ساكس" مع اتخاذ مؤسسات مالية كبرى أخرى خطوات مماثلة. ويعتزم مصرف "جي بي مورغان تشايس" نقل نحو 200 مليار يورو بحلول نهاية لعام، وفق وكالة "بلومبرغ".





وبموجب بريكست لن تتمكن المؤسسات المالية من تشغيل موظفين في لندن لتقديم خدمات في الاتحاد الأوروبي.



