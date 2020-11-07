موسيماني يرفض عودة محمد عبد المنعم ويرحب بتجديد إعارته

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عودة محمد عبد المنعم، وتجديد إعارته إلي فريق سموحة السكندري.









وتلقى النادي الأهلي عرضا في الأيام الماضية من صفوف فريق سموحة السكندري يطلب فيه تجديد إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" بعدما مثل النادي السكندري لمدة 6 أشهر في الموسم المنقضي ظهر خلالها بمستوى جيد للغاية مما دفع أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري لطلب استمرار اللاعب ضمن صفوف فريقه.









وقدمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرض الأمر على الجنوب إفريقي، والذي أبدى موافقته على تجديد إعارة اللاعب نظرا لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة في ظل عودة سعد الدين سمير من الإصابة، وحسم التعاقد مع المغربي بدر بانون قادما من الرجاء المغربي.









وستحسم صفقة تجديد إعارة عبد المنعم إلى سموحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبقى اللاعب في النادي السكندري لموسم أخر بعدما ذهب له معارًا في يناير الماضي.