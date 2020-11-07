مصرع عامل وإصابة مزارع في مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر شكر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية بينهما، أسفرت المشاجرة عن مصرع عامل وإصابة مزارع، وجرى فض المشاجرة، ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وضبط طرفي المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين ووجود جثة ومصاب.

جرى إخطار اللواء فخر العربي، مدير الأمن فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المشاجرة بين طرفين لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية، وتبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، ووفاة "عامل" بقطعة الأرض الزراعية الخاصة بأحد الطرفين، إثر إصابته بعيار ناري، وإصابة "مزارع" بعيار ناري والذي تصادف تواجده بأرضه الزراعية.

وتوصلت التحريات إلى تحديد طرفى المشاجرة 8 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف طرفي المشاجرة بمحل إقامتهم، وضبط 5 أشخاص وبحوزتهم "2بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و3 كيلو جرام لمخدر البانجو، و250جرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، و5 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر لخلافات على قطعة الأرض، وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، مما أدى لوفاة العامل، وإصابة المزارع، وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتولت النيابة التحقيق.

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