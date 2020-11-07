الذهب يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2020

ارتفع الذهب يوم الجمعة الماضية ، حيث يمضي على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر إذ انخفض الدولار بفعل الضبابية المحيطة بنتيجة الانتخابات الأميركية، مع مراهنات على تلقي المعدن الأصفر الدعم بفعل استمرار تحفيز مدفوع بالجائحة وسياسة نقدية تيسيرية.





وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ ليغلق عند 1951.35 دولار للأوقية. وقد أدى ذلك إلى زيادة مكاسب هذا الأسبوع إلى 3.9٪، وهو أكبر مكسب أسبوعي للذهب منذ أواخر يوليو الماضي .





وقال مايكل هيوسون رئيس تحليلات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في المملكة المتحدة "آفاق الذهب إيجابية" مشيرا إلى ضغوط تفرضها الضبابية على الدولار.





وأضاف "يمكن أن يصبح الأمر فوضويا...من المرجح أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أكثر نزوعا للتدخل نتيجة لذلك، بسبب أن السياسيين منشغلون للغاية بالنزاع، والدولار سيواصل الهبوط".





ويقبع الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين، مما يزيد جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.





ويقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن أكثر من الفوز بينما يقول الرئيس دونالد ترامب إن الانتخابات "تُسرق" منه، حتي في الوقت الذي ما زال يجري فيه إحصاء الأصوات في ولايات مهمة.





ويرى محللون أن احتمالات تقديم حزمة تحفيز فورية تتبدد بسبب كونجرس منقسم، مما يقود توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يحتاج لسد الفجوة.





وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 28 %، منذ بداية العام الجاري.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.5%، إلى 25.71 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.1 %، إلى 902.43 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 %، إلى 2390.18 دولار.











