السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:26 م
جانب من التصويت
جانب من التصويت
آيات عامر
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تصدرت السيدات الموقف الإنتخابي في لجان مدرسة التوفيقيه الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر، في أول يوم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وحرصت لجان مدرسة التوفيقيه الثانوية بنين، على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أول يوم لانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، والتزم الناخبين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ترك مسافات أمنة، وارتداء الكمامة.

وشهدت لجان شبرا مصر إقبال متوسط في الساعات الأولى من فتح باب اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

كما انتشرت بمحيط اللجان، قوات الشرطة، وسيارات الأمن المركزي والتدخل السريع، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية، وذلك لتوفير عملية اقتراع وسط أجواء آمنة للمواطنين.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

 

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

 

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

 

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)
السيدات يتصدرن المشهد في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (صور)

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