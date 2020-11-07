محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:26 م
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي امام قرية بني حسن الشروق بنطاق مركز ابوقرقاص، مما أسفر عن وفاة مواطن، وإصابة 12 آخرين.
اطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.
كما وجه المحافظ، إدارة مرور المنيا، برفع جميع السيارات من امام مستشفي المنيا العام ومنع التزاحم والتكدس،لتيسير نقل المصابين من والى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفي.
اطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.
كما وجه المحافظ، إدارة مرور المنيا، برفع جميع السيارات من امام مستشفي المنيا العام ومنع التزاحم والتكدس،لتيسير نقل المصابين من والى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفي.