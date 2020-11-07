محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي امام قرية بني حسن الشروق بنطاق مركز ابوقرقاص، مما أسفر عن وفاة مواطن، وإصابة 12 آخرين.

اطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

كما وجه المحافظ، إدارة مرور المنيا، برفع جميع السيارات من امام مستشفي المنيا العام ومنع التزاحم والتكدس،لتيسير نقل المصابين من والى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفي.

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