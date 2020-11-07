وزيرة الصناعة عن الانتخابات: "عايزين أمهاتنا وبناتنا يشاركوا" (فيديو)

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها حرصت على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب قبل توجهها لمكتبها، مشيرة إلى أن المشاركة واجب على كل مواطن وليس على المسئول الحكومي فقط.





وأشارت "نيفين"، خلال لقاء خاص بالتغطية الخاصة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن أعضاء مجلس النواب هم من يقومون بمراجعة الأداء الحكومي، والتأكد من أن خطط التنمية تعود بالنقع على المواطن، مشيدة بحرص المرأة على المشاركة.





وأضافت، أن نسبة مشاركة المرأة جيدة للغاية، معلقة: "ملاحظ أن أمهاتنا حريصين على المشاركة.. ودي حاجة محمودة، وعايزين أمهاتنا وبناتنا يشاركوا".





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أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.





‎ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 570 مراسلًا يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.



