التزموا بإجراءات كورونا.. رسائل "السيسي" والمشاهير للناخبين في انتخابات النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاهير، عدة رسائل هامة للمواطنين، بشأن انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لحثهم على المشاركة في الماراثون الانتخابي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "الفجر"، رسائل المشاهير للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

رسائل السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رسائل وزير الإنتاج الحربي
ودعا المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، مشيدًا بما شاهده من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية.

رسائل وزير الداخلية
كما أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين.

رسالة وزير الأوقاف
ودعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المواطنين، للمشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة وإدلاء كل واحد بصوته.

وتجرى عملية الانتخاب في المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

 وفي حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة في الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رسائل المشاهير رسائل السيسى انتخاب النواب اخر الاخبار

أخبار تهمك

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

سموحة يعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة جديدة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم ضم نجم المصري بصفقة تبادلية

منذ حوالي 3 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ يوم

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ ساعة و 17 دقيقة

موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تنطلق الدعاية غدًا.. تفاصيل المرحلة الثانية بانتخابات النواب

على رأسهم رئيس الحكومة.. وزراء يدلون بأصواتهم في انتخابات النواب

بعد نجاح تنظيم الأولى.. استعدادات المرحلة الثانية بانتخابات النواب

كل ما تريد معرفته عن الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة

كيف تستعد الهجرة لانتخابات النواب في مرحلتها الثانية؟

"تطهير وتأمين".. آخر استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات النواب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

01:10 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب