التزموا بإجراءات كورونا.. رسائل "السيسي" والمشاهير للناخبين في انتخابات النواب

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاهير، عدة رسائل هامة للمواطنين، بشأن انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لحثهم على المشاركة في الماراثون الانتخابي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ويرصد "الفجر"، رسائل المشاهير للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.



رسائل السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



رسائل وزير الإنتاج الحربي

ودعا المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، مشيدًا بما شاهده من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية.



رسائل وزير الداخلية

كما أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين.



رسالة وزير الأوقاف

ودعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المواطنين، للمشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة وإدلاء كل واحد بصوته.



وتجرى عملية الانتخاب في المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



وفي حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر.



وتجرى جولة الإعادة في الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.