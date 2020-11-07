اعتقال زعيم المعارضة في ساحل العاج لتشكيل حكومة منافسة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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اعتقلت السلطات في ساحل زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق باسكال أفي نجيسان، اليوم السبت، لتشكيل حكومة منافسة بعد فوز الرئيس الحسن واتارا في الانتخابات، حسبما أعلنت زوجته ومتحدثة باسمه.

وقالت زوجته، أنجلين كيلي، لوكالة "رويترز"، إن أفي اعتقل ليل الخميس بعد أن أكد المدعي العام يوم الجمعة أن الشرطة تبحث عنه.

وأضافت: "أؤكد أن زوجي اعتقل أثناء الليل لكني لا أعرف أين هو الآن".

وقالت المتحدثة باسم "أفي" جينيفيف جويتزينجر، على "تويتر" إنه ألقي القبض عليه في بلدة أكوب بجنوب شرق البلاد بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه بونغوانو.

ويلاحق المدعون في كوت ديفوار تهم الإرهاب ضد أكثر من عشرة من زعماء المعارضة الذين قاطعوا انتخابات 31 أكتوبر التي فاز فيها واتارا بولاية ثالثة في منصبه وأعلنوا أنهم يشكلون مجلسا انتقاليا.

وأثارت المواجهة مخاوف من عدم الاستقرار الذي طال أمده في أكبر منتج للكاكاو في العالم، والتي أدت انتخاباتها الرئاسية المتنازع عليها عام 2010 إلى حرب أهلية قصيرة. وقتل أكثر من 40 شخصا في اشتباكات قبل وبعد التصويت الأخير.

شغل "أفي" منصب رئيس الوزراء من عام 2000 إلى 2003 في عهد الرئيس لوران جباجبو ، الذي أدى رفضه الاعتراف بالهزيمة أمام واتارا بعد انتخابات 2010 إلى اندلاع حرب أهلية أسفرت عن مقتل 3000 شخص.

تزعم المعارضة أن "واتارا" انتهك الدستور بالسعي لولاية ثالثة. يقول "واتارا"، إن الموافقة على دستور جديد في عام 2016 أعاد تشغيل ولايته وسمحت له بالترشح مرة أخرى.

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