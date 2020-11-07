ريال مدريد يقترب من تمديد عقد مدافعه

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح نادي ريال مدريد الإسباني قريبًا من تمديد عقد مدافعه الدولي داني كارفخال لعامين آخرين خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه من الركائز الرئيسية في صفوف الفريق الملكي.



وأكدت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد اقترب من حسم تجديد عقد كارفخال لمدة عامين آخرين ليبقي داخل صفوف الفريق الملكي حتي صيف عام 2024، بعدما كان عقده مع النادي المدريدي سينتهي في عام 2022.


وبدأ كارفخال مشواره الكروي داخل صفوف نادي ريال مدريد وبعد تألقه في صفوف فريق الشباب تم تصعيده للفريق الرديف، وبعدها انتقل لباير ليفركوزون لمدة موسم قبل عودته من جديد للنادي الملكي.


ويعتمد الفرنسي زين الدين زيدان في تشكيلته بالنادي المدريدي على داني كارفخال ويعتبر من العناصر المهمة في صفوف النادي الملكي.

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