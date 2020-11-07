قبل مواجهتي مصر وتوجو.. إجراءات صارمة من "كاف" في التصفيات الإفريقية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:01 م
كاف
كاف
وكالات
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اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدة إجراءات قبل أيام من خوض الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2021.

وقال "كاف" في بيان رسمي، إن هناك مجموعة من القواعد الصادرة عن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تتعلق بشكل خاص بشروط إقامة المباريات وعدد التبديلات المصرح بها وشروط تأجيل أو إلغاء المباريات.

وأضاف أن هناك بعض الحالات غير المنصوص عليها في لائحة إجراءات مواجهة فيروس كورونا سيتم اعتبارها حالات استثنائية، والتي ستقررها اللجنة المنظمة للمسابقة.

وأوضح أنه يجب خوض المباريات وعدم تأجيلها إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن 11 لاعباً (من بينهم حارس مرمى) و4 بدلاء، وإذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف و أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود أخرى تتعلق بفيروس كورونا فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 0-2.

وتابع أنه في حال إقامة المباراة "سيتم السماح بعدد التبديلات المصرح بها وهي 5 لاعبين لكل فريق، كذلك ستتاح لكل فريق 3 فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة".

وقال: "وفقاً لبروتوكول مواجهة كورونا فأنه يجب خوض جميع المباريات دون جمهور ولكن إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة كاف أولاً".

وتلتقي مصر مع توجو منتصف هذا الشهر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

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