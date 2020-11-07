‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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السفيرة نبيلة مكرم: غرفة عمليات "الهجرة" لم ترد إليها أية شكاوى من الناخبين بالخارج.. وتجربة البريد السريع أثبتت نجاحها

أدلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، صباح اليوم، في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، مشيدة بحرص المواطنين على المشاركة.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم تحية تقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء على تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، ولرجال الشرطة والجيش على تأمين اللجان، ولكل صاحب جهد في التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

‎وأشادت وزيرة الهجرة بجهد الدولة المصرية في استحداث آليات جديدة كالبريد السريع للمرة الأولى من أجل الناخبين المصريين بالخارج، كوسيلة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وحفاظا على حقهم في المشاركة بهذه العملية الانتخابية المهمة.

وأكدت الوزيرة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، لم يرد إليها أية مشكلات أو صعوبات، وإنما بعض الاستفسارات من الناخبين بالخارج، ما يعكس نجاح تجربة البريد السريع في استخدامه بالاستحقاقات الدستورية.

‎وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أهمية مجلس النواب لكونه يضم المتخصصين وأهل الخبرة والعلم المنوط بهم التشريع ومراقبة الحكومة، حيث حرصت الدولة المصرية على تخصيص أكبر عدد، من إجمالي عدد المقاعد، للمرأة ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.

‎وأكدت وزيرة الهجرة، بعد تصويتها في انتخابات مجلس النواب، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، مضيفة أن الاستحقاقات الدستورية تمثل عُرسا حقيقيا يتشارك المصريون فيه بالداخل والخارج في نفس الوقت.
‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020
‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020
‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020
‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020
‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020
‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020
‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020
‎وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020

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