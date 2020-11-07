'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:55 م
جانب من مشاركة المواطنين
جانب من مشاركة المواطنين
آيات عامر
Advertisements

أدلى عدد من المواطنين بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، في لجان مدرسة التوفيقيه الثانوية بنين بمنطقه شبرا مصر.

جاء ذلك وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، تفاديًا لتفشي فيروس كورون المستجد، من التزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير الكحول والمطهرات داخل اللجان، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للناخبين.


كما انتشرت بمحيط اللجان، قوات الشرطة، وسيارات الأمن المركزي والتدخل السريع، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية، وذلك لتوفير عملية اقتراع وسط أجواء آمنة للمواطنين.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.


وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

 

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

 

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

 

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)
'بالكمامة' مواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات البرلمان في شبرا مصر (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس نواب 2020 شبرا مصر انتخابات مجلس النواب 2020 الفجر البرلمان 2020

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 18 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

منذ 39 دقيقة

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ يوم

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم ضم نجم المصري بصفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة جديدة من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الشيخ يحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

اللجان الانتخابية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في المرحلة الثانية

استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بلجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر

البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

غرفة عمليات "القومي للإعاقة" تستأنف عملها في متابعة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

انتخابات البرلمان.. تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية بمدرسة قصر الدوبارة (صور)

"الوطنية للانتخابات" تعلن انتظام التصويت باللجان بعد فتحها في مواعيدها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

05:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب