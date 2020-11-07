البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تفقدت البعثة الدولية المشتركة لمتابعه إنتخابات مجلس النواب، لجان مدرسة التوفيقيه الثانوية بنين بمنطقه شبرا مصر، لمتابعة الحركة الإنتخابية في أول يوم لانتخابات المرحلة الثانية.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب فى المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

أما نظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضو.
البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)
البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)
البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)
البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)
البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)
البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)
البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)
البعثة الدولية المشتركة تتفقد لجان شبرا مصر في انتخابات النواب 2020 (صور)

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