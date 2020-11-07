روسيا: حريق بخط أنبوب للنفط شمال البلاد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:52 م
حريق
حريق
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، بأن وزارة الطاقة الروسية، أعلنت عن اختراق لخط أنابيب النفط بحقل "يتي-بور" في دائرة يامالو نينيتس ذاتية الحكم شمال روسيا، ما أدى إلى نشوب حريق.

 

وأصدرت وزارة الطاقة الروسية، بيانًا قالت فيه: "الاختراق تسبب باشتعال النفط في منطقة الحادث، دون وقوع إصابات أو حدوث تهديد على أحياء سكنية أو منشآت تابعة لقطاع الطاقة".

 

وقد أفاد الفرع المحلي لشركة "غازبروم نفط"، في وقت سابق، بإخماد الحريق، مضيفا أن إعادة إطلاق الآبار التي تم وقف ضخ النفط منها بسبب الحادث، وعددها 66، ستتم في غضون 12 ساعة.

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