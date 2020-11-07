جامعة فرنسية بالإسكندرية تخصص مسجدا بداخلها احتراما لطلابها المسلمين

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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خصص الدكتور تيريه فيردال المدير الفرنسي لجامعة سنجور الفرانكوفونية بالاسكندرية، مكانا كمسجد داخل مبني الجامعة كنوع من التقدير والاحترام من الجامعة للطلبة المسلمين الدارسين بها.

صرح بذلك شريف جادالله المحامي السكندري، والذي قام بدوره بتوجيه شكرا رسميا لمدير الجامعة حمل رقم 2605 لسنة 2020.

وقال جادالله، إن هي الخطوة تدل علي ذكاء كبير واحترام لمشاعر وشعائر المسلمين ؛ وفي نفس الوقت تجهض أي مخطط أجنبي تركي أو إخواني لإفساد العلاقات المصرية الفرنسية المصرية بعد الضربة الموجعة التي وجهتها مصر وفرنسا لتركيا وحلفائها من الجماعة الإرهابية في ليبيا.

وأضاف جادالله، أن الجامعة لم تنشر بيانا رسميا حول موضوع المسجد باعتبار أن الجامعة مؤسسة تعليمية في المقام الأول والأخير وليس مؤسسة سياسية لكن كان الواجب عليه كمواطن مصري مسلم يتواجد بجامعة سنجور أن يوجه شكره رسميا.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة سنجور الفرانكوفونية بالاسكندرية قد احتفلت في يوم الخميس الماضي بالعيد الثلاثين لإنشاء الجامعة بمصر.
جامعة فرنسية بالإسكندرية تخصص مسجدا بداخلها احتراما لطلابها المسلمين
جامعة فرنسية بالإسكندرية تخصص مسجدا بداخلها احتراما لطلابها المسلمين
جامعة فرنسية بالإسكندرية تخصص مسجدا بداخلها احتراما لطلابها المسلمين
جامعة فرنسية بالإسكندرية تخصص مسجدا بداخلها احتراما لطلابها المسلمين

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