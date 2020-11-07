محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

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أدلي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بصوته، اليوم السبت، بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بلجنة مدرسة المشير أحمد اسماعيل الإعدادية بنات.



واطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات،



وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه جرى تيسير كافة التسهيلات للناخبين، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة. بالاضافة الي الاجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين



ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح



والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح