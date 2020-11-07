إقبال كثيف من أهالي الشرقية على الإدلاء بأصواتهم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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شهدت محافظة الشرقية، اليوم السبت، إقبال كثيف من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية لمجلس النواب.


انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بمراكز ومدن محافظة الشرقية وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية على الناخبين المتوجهين الي اللجان الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا والبالغ عددها 1597 لجنة فرعية المجهزة لإستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت وعددهم 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا والمستمره إلي الساعه التاسعه مساءًا لإتمام العرس الديمقراطى بشفافية ونزاهه..صرح بذلك الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أوضح المحافظ أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الإنتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وإزالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الإنتخابات.

أكد محافظ الشرقية، على أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبًا بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي
إقبال كثيف من أهالي الشرقية على الإدلاء بأصواتهم
إقبال كثيف من أهالي الشرقية على الإدلاء بأصواتهم
إقبال كثيف من أهالي الشرقية على الإدلاء بأصواتهم
إقبال كثيف من أهالي الشرقية على الإدلاء بأصواتهم
إقبال كثيف من أهالي الشرقية على الإدلاء بأصواتهم
إقبال كثيف من أهالي الشرقية على الإدلاء بأصواتهم

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