إصابة ابنة الموزع الموسيقي محمد شفيق بفيروس كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الموزع الموسيقي محمد شفيق عن إصابة نجلته الرضيعة بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد شفيق منشورًا قال فيه :"بنتي رضيعة عمرها ٣ أيام اتصابت ب covid.19، وحاليًا في الحضانة علي جهاز التنفس وحالتها حرجة، محتاج مبترع ب. plasma فصيلة دم AB+، محتاج الحقها أرجوكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وفي سياق آخر، تعاقد الموزع محمد شفيق على تقديم الموسيقى التصويرية لفيلم"ديدو"، والفيلم بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت.

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