الأمريكية للتنمية الدولية تقرر دفع 20 مليون دولار لتمويل مشتريات قمح للسودان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:36 م
الوكالة الامريكية
الوكالة الامريكية
وكالات
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 قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار لشراء قمح للسودان بهدف الحد من النقص في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأعلنت الولايات المتحدة  رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو وضع كان قد قيّد الروابط الاقتصادية للخرطوم وحرمها من مساعدات مالية ضرورية ، وأُدرج اسم السودان على القائمة قبل 27 عاما.

وأعاق ذلك الإدراج أيضا المعاملات الدولارية للشركات السودانية وجعل استيراد بعض السلع أمرا معقدا.

وقالت الوكالة في بيان صحفي يوم الجمعة إن التمويل سيُمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقرب من 65600 طن متري من القمح للسودان.

وأضافت الوكالة "هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة في التزام بقيمة 45 مليون دولار لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي".

وأضافت أن الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأمريكية، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونجرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل خمسة ملايين دولار إضافية.

ووافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل تحت ضغط أمريكي مما جعل الخرطوم ثالث حكومة عربية بعد الإمارات والبحرين تقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.

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