الداخلية تواصل جهودها في التصدي لجرائم التزوير

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم التزوير بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين (صاحب شركة إستثمار عقارى ومقاولات، مقيم بالإسكندرية) بقيام شخصين بإعطائه شيك بنكى منسوب لإحدى البنوك بقيمة (100 ألف جنيه ) تبين أنه مزور.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ( مهندس - حاصل على دبلوم) قاما بالحصول من الشاكى على شيك بنكى صحيح بمبلغ (100 ألف جنيه) خصمًا من حساب شركته نظير أعمال مقاولات فيما بينهم بأحد المشاريع، إلا أنه تم إيقاف ذلك المشروع فقام الشاكى بسداد مستحقات المشكو فى حقهما نقدًا، وطلب منهما إعادة الشيك له مرة آخرى، حيث قاما المذكوران بإصطناع شيك مماثل للشيك الأصلى المحرر بمعرفة الشاكى وتسليمه له، وعند توجهه للبنك لإيقاف صرفه تبين أنه (مزور بالكامل) وأنه سبق وأن قام المذكوران بصرف قيمة الشيك الأصلى من حسابه بأحد البنوك بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على (جهاز كمبيوتر – طابعة ألوان).. وبمواجهة المتهمان أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامهما بتزوير الشيك بإستخدام جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطان عن طريق برامج عالية التقنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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