سموحة يعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل نادي سموحة إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020 - 2021.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق السكندري.


وكشف رئيس سموحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التعاقد مع المغربي عبد الكبير الوادي، لاعب وادي دجلة السابق بالإضافة لحارس المرمى محمد أشرف، والظهير الأيسر أحمد الرفاعي لاعب فريق الشباب بالنادي.


وأضاف:"شرف لنا تهافت شباب اللاعبين المتميزين للانضمام لفريق سموحة الاول لكرة القدم لإعادة تجارب المتألقين من النجوم الذين انضموا للمنتخبات القومية المصرية والافريقية من خلال لعبهم مع سموحة بالرغم من الاغراءات المالية الخيالية التي تقدمها الأندية الأخرى وخاصة الصاعدة إلى الدوري الممتاز".


وكان النادي السكندري أعلن في وقت سابق التعاقد مع أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني، ومحمود البدري قادما من الانتاج الحربي.

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