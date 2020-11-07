مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1205) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (636 طن "زيتون مخلل") معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتنصيع وتعبئة الزيتون المخلل بدون ترخيص (بمحافظة البحيرة).

ضبط (500 طن "أقماح محلية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود إصابات حشرية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطحنها وتوزيعها على المخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة أمين عهدة صوامع (بمحافظة الفيوم).

ضبط (79،66 طن "أقماح محلية" عقب تجميعها وعدم إثباتها بالدفاتر تقدر بقيمة 355،761 جنيه – 321،5 طن "دقيق بلدى مُدعم" معبأة داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 100 جرام فى الشيكارة 50 كيلو جرام) تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم بغرض الغش والتدليس على جمهور المستفيدين من الدعم مهدرًا أموال طائلة من أموال الدعم التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل.. بحوزة المدير المسئول عن مطحن (بمحافظة الفيوم).

ضبط ( 2،05 طن "أسماك ماكريل –جمبرى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإنتهاء تاريخ الصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة).

ضبط ( 1،38 طن أسماك مملحة "سردين") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك محل لتجارة الأسماك (بمحافظة كفرالشيخ).

ضبط ( 4 طن أرز أبيض) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتعبئة المواد الغذائية (بمحافظة الشرقية).

ضبط ( 20،520 قطعة "كمامة طبية" – 1،824 عبوة "مطهرات طبية – جل كحولى – 1،800 عبوة "مبيدات حشرية" ) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتجارة المبيدات الحشرية بدون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية).

ضبط (4،8 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية (بمحافظة الشرقية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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