قطاع "العقارات "يتصدر القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:14 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباين أداء مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بينما إتجهت تعاملات الأجانب البيع.


وتصدَّر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية، هذا الأسبوع، بقيم تعاملات قدرها 1.14 مليار جنيه، ونسبة استحواذ 24% ، بينما كان  قطاع المرافق أخر القطاعات النشطة بتداولات هزيلة جدًّا بلغت 1.04 مليون جنيه فقط، ونسبة أقل من 1%.


وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة بنسبة 1.08% ليصل إلى 10629 نقطة.

بينما انخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72% إلى 1857 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 0.96% إلى 2717 نقطة.

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