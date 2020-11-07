بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى صباح اليوم السبت، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بصوته في انتخابات مجلس النواب.





رافق غبطته الأب باسكوالي، سكرتير البطريرك، وعبّر غبطته عن شكره وتقديره للقائمين على العملية الانتخابية.

كما ادلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصوته في انتخابات مجلس النواب التي بدأت المرحلة الثانية منها اليوم.



