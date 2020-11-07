بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
أدلى صباح اليوم السبت، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بصوته في انتخابات مجلس النواب.

رافق غبطته الأب باسكوالي، سكرتير البطريرك، وعبّر غبطته عن شكره وتقديره للقائمين على العملية الانتخابية.
كما ادلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصوته في انتخابات مجلس النواب التي بدأت المرحلة الثانية منها اليوم.

وتوجه قداسة البابا صباح اليوم إلى مدرسة القبة الفداوية بالوايلي، حيث لجنته الانتخابية وأدلى بصوته أداءًا للواجب الوطني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر انتخابات الفجر

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة جديدة من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

منذ 39 دقيقة

الشيخ يحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم ضم نجم المصري بصفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 18 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازي إلى البابا تواضروس لوفاة أسقف البحر الأحمر

الكنيسة الكاثوليكية تدين الهجوم الإرهابي بسيناء

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في استفتاء التعديلات الدستورية

غدا.. البابا تواضروس يلتقي الأنبا إبراهيم اسحق في "يوم المحبة"

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الكاردينال جبرائيل

الكنيسة الكاثوليكية تنعى الرئيس الأسبق مبارك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

05:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب