بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:33 م
ماريان عيد
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أدلى صباح اليوم السبت، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بصوته في انتخابات مجلس النواب.
رافق غبطته الأب باسكوالي، سكرتير البطريرك، وعبّر غبطته عن شكره وتقديره للقائمين على العملية الانتخابية.
كما ادلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصوته في انتخابات مجلس النواب التي بدأت المرحلة الثانية منها اليوم.
وتوجه قداسة البابا صباح اليوم إلى مدرسة القبة الفداوية بالوايلي، حيث لجنته الانتخابية وأدلى بصوته أداءًا للواجب الوطني.
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