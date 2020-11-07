كريم محسن ينعي مدير أعماله

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نعى الفنان كريم محسن مدير أعماله وصديقه روميرو الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم 7 نوفمبر، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر كريم محسن صورة جمعته بمدير أعماله روميرو، وعلق عليها قائلاً :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، والله ما مصدق يا حبيبي بس ماتغلاش على إللي خلقك".



وتابع كريم محسن قائلاً :"مات أطيب قلب و أجدع إنسان كنت أخ و صديق، وربنا يعلم بحبك قد إيه، ربنا يرحمك يا حبيبي و يسكنك فسيح جناته، إدعوا لمحمد بالرحمه و المغفرة بالله عليكم".



وفي سياق آخر، طرح كريم محسن مؤخرًا ألبوم "قابل بقى" واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهم: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".