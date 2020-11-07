كريم محسن ينعي مدير أعماله
السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:31 م
هبة أحمد
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نعى الفنان كريم محسن مدير أعماله وصديقه روميرو الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم 7 نوفمبر، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
نشر كريم محسن صورة جمعته بمدير أعماله روميرو، وعلق عليها قائلاً :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، والله ما مصدق يا حبيبي بس ماتغلاش على إللي خلقك".
وتابع كريم محسن قائلاً :"مات أطيب قلب و أجدع إنسان كنت أخ و صديق، وربنا يعلم بحبك قد إيه، ربنا يرحمك يا حبيبي و يسكنك فسيح جناته، إدعوا لمحمد بالرحمه و المغفرة بالله عليكم".
وفي سياق آخر، طرح كريم محسن مؤخرًا ألبوم "قابل بقى" واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهم: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".
نشر كريم محسن صورة جمعته بمدير أعماله روميرو، وعلق عليها قائلاً :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، والله ما مصدق يا حبيبي بس ماتغلاش على إللي خلقك".
وتابع كريم محسن قائلاً :"مات أطيب قلب و أجدع إنسان كنت أخ و صديق، وربنا يعلم بحبك قد إيه، ربنا يرحمك يا حبيبي و يسكنك فسيح جناته، إدعوا لمحمد بالرحمه و المغفرة بالله عليكم".
وفي سياق آخر، طرح كريم محسن مؤخرًا ألبوم "قابل بقى" واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهم: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".