كريم محسن ينعي مدير أعماله

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان كريم محسن مدير أعماله وصديقه روميرو الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم 7 نوفمبر، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر كريم محسن صورة جمعته بمدير أعماله روميرو، وعلق عليها قائلاً :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، والله ما مصدق يا حبيبي بس ماتغلاش على إللي خلقك".

وتابع كريم محسن قائلاً :"مات أطيب قلب و أجدع إنسان كنت أخ و صديق، وربنا يعلم بحبك قد إيه، ربنا يرحمك يا حبيبي و يسكنك فسيح جناته، إدعوا لمحمد بالرحمه و المغفرة بالله عليكم".

وفي سياق آخر، طرح كريم محسن مؤخرًا ألبوم "قابل بقى" واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهم: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

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