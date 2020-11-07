توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بكفر الشيخ (صور)
السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:29 م
عمرو الشامي
Advertisements
توافد عدد من الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقار اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ وعدد من الشباب للإدلاء بأصواتهم في أول في انتخابات مجلس النواب.
وحرص القضاة على عدم دخول الناخبين إلا بعد ارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الاحترازية، كما شهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا وأغلقت الشوارع المؤدية للجان، وعدم السماح بمرور السيارات،كما انتشرت اللجان من الشباب والفتيات لمساعدة كبار السن على الدخول للجان،للإدلاء بأصواتهم.
وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ـ،توافد الناخبين على اللجان، مشدا على تطبيق الاجراءات الاحترازية، مناشدة المواطنين بالتوافد على اللجان للإدلاء بأصواتهم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا