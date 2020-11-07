توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بكفر الشيخ (صور)

توافد عدد من الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقار اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ وعدد من الشباب للإدلاء بأصواتهم في أول في انتخابات مجلس النواب.





وحرص القضاة على عدم دخول الناخبين إلا بعد ارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الاحترازية، كما شهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا وأغلقت الشوارع المؤدية للجان، وعدم السماح بمرور السيارات،كما انتشرت اللجان من الشباب والفتيات لمساعدة كبار السن على الدخول للجان،للإدلاء بأصواتهم.



