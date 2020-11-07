طوابير وأغان.. المشاهد الأولى من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت الساعات الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عدد من المشاهد الهامة في ظل إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية متخذين كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".

الرئيس يدلي بصوته
لعل أبرز تلك المشاهد كانت إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته، حيث أدلى بصوته صباح اليوم السبت في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، وصرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

زحام أمام اللجان
وشهدت عدد من اللجان زحاما في الساعات الأولى، فعلى سبيل المثال شهدت مقار لجان مدرسة سيزا النبراوي في التجمع الخامس طوابير من الشباب، وظهرت الطوابير أمام لجان طبري الحجاز الثانوية التابعة للدائرة السادسة ومقرها مصر الجديدة ومدينة نصر.

وفي المحافظات شهدت دمياط طوابير أمام لجان الناصرية في فارسكور، كما بدأت الطوابير تظهر في لجان مدارس قرية العدلية التابعة لمركز دمياط، وكذا في لجان قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، كما شهدت لجنة مدرسة الشهيد محمد صلاح الإعدادية بشبين القناطر، في محافظة القليوبية، إقبالًا كثيفًا من الناخبين سيدات ورجال.

ارتباك في حركة المواصلات
وشهدت عدد من اللجان إقبال كبير من الناخبين خاصة لجان وسط العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وتسبب إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بمدينة، في أزمة المواصلات داخل المحافظة بعد تغيير سيارات الأجرة وسيرفيس خطوطهم سيرهم لنقل الناخبين والناخبات إلى مقار الاقتراع.


أغاني وطنية بمحيط اللجان
وسيطرت الأغاني الوطنية على محيط عدد كبير من اللجان، وعلى سبيل المثال وليس الحصر أشعل مجموعة من الشباب حماس الناخبين بالأغاني الوطنية أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، وذلك بهدف حث المواطنين المحيطين باللجنة على للإدلاء بأصواتهم، وهو ما تكرر في عدد من اللجان.

مساعدات الشرطة النسائية
ولعبت الشرطة النسائية دورا كبير في الساعات الأولى من اليوم، حيث تصدرت الشرطة النسائية المشهد بمحيط اللجان الانتخابية، وذلك للمشاركة في عملية التأمين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأجريت انتخابات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في الدخل اليوم وغدا، على أن يتم إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتضم محافظات المرحلة الثانية للانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.



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