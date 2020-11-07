وزير الشباب يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الرياضية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، الاعمال الإنشائية الجارية بمركز التنمية الرياضية بشيراتون، عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب.
وخلا جولته تعرف الدكتور أشرف صبحي على آخر ما تم إنجازه في اعمال انشاء حمام السباحة الأولمبى المغطى، وحمام سباحة الاطفال ومنطقة الخدمات لحمامات السباحة، بالاضافة لما تم انجازه بالجراچ متعدد الطوابق وقاعات الاحتفالات ومبنى الچيم، مستمعًا لشرح تفصيلي عن الاعمال التكميلية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الاعمال الانشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أن الاعمال الإنشائية الجديدة بالمركز ستخدم قطاع كبير وستسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.
يذكر أن مركز التنمية الرياضية بشيراتون يضم مبنى رئيسي، ملاعب اسكواش، وملاعب كرة قدم خماسية، ملاعب كرة سلة، وكرة طائرة، وكرة يد، وصالة بولينج، صالة لتنس الطاولة، وعيادة طبية، وقاعة للحاسب الآلي، تراك دائري للمشي.
وزير الشباب يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الرياضية
وزير الشباب يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الرياضية
وزير الشباب يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الرياضية
وزير الشباب يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الرياضية
وزير الشباب يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الرياضية
وزير الشباب يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الرياضية

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