ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين.



تبلغ لقسم مكافحة جرائم النصب والإحتيال بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم، مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى 151 حكم متنوع بإجمالى حبس 49 سنة) وقيامه بإيهامه بأنه يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات بيع وتقسيم الأراضى (شركة وهمية) والإستيلاء منه على مبلغ مالى نظير بيع قطعة أرض للمُبلغ كائنة بمنطقة الشروق، وعقب ذلك إكتشف تعرضه لواقعة نصب.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته المضبوطات الآتية:

مبلغ مالى.



عدد (6) كروت شخصية بإسمه وصورته منسوبين لجهات مختلفة (مزورين).

عدد (4) فيزا كارت.

عدد (4) دفاتر توفير.

عدد (3) أختام "مزورين".

عدد (4) هواتف محمولة.

عدد (2) سيارة.

عدد (99) نموذج عقد بيع نهائى.

عقد (25) نموذج عقد بيع إبتدائى.

دفتر محضر إستلام قطعة أرض.

عدد (2) دفتر إيصالات نقدية بإسم الشركة الوهمية.

عدد (320) ظرف فارغ منسوب للشركة الوهمية وعدة جهات مختلفة.



بمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق إنشاء شركة وهمية لبيع وتقسيم الأراضى بإستخدام المضبوطات حيازته عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراضى لهم مقابل مبالغ مالية وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

