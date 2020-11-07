غدا.. انطلاق الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية للأطفال بالبحيرة

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أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إطلاق الحملة القومية للقضاء علي الطفيليات المعوية للأطفال غدا الأحد وتستمر حتى 19 نوفمبر، وذلك لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس "حكومي، خاص، وأزهري، بعقار "المبندازول".



تستهدف الحملة تجريع عدد 995 ألف تلميذًا وتلميذة "748 ألف و992 تلميذ بمدارس الريف و246 ألف و٨ تلاميذ بمدارس الحضر" من خلال عدد 557 فريق مشارك، وذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تهدف الي خفض معدل إنتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس وأن عقار "المبندازول" آمن وفعال ضد الديدان المعوية وهو قرص واحد في الجرعة بالمجان ولا توجد له أي آثار جانبية وقابل للمضغ ذو طعم مقبول وتحت إشراف طبي كامل، كما أن للحملة مردود إيجابي بالغ على صحة التلاميذ ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية الهامة.



ومن جانبه وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحبرة، بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتنفيذ الحملة وضرورة وجود منسق بكل مدرسة للتنسيق مع فرق التجريع مؤكدًا علي تكثيف برامج التوعية لحثً أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطرق الوقاية والعلاج، والتأكيد علي انتظام حضور التلاميذ بالمدارس خلال فترة الحملة.