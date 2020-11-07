رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع عمليات نزح مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عمليات نزح الأمطار ببعض مناطق الإسكندرية بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار فجر اليوم مما أدى إلى تكوين بعض تجمعات المياه وتم التعامل معها من قبل فرق الطوارئ لشركتى مياه الإسكندرية والصرف الصحى.





وأوضحت الشركة، في بيان، أن أكبر نقاط تجمع للمياه بمناطق كليوباترا على الكورنيش أمام فندق الحرم ومنطقة سيدى جابر ومنطقة المنتدى أمام شيراتون المنتزة ومنطقة مزلقان المعمورة ومنطقة المستشارين مع 25 بابو قير ومنطقة الرأس السوداء، وقد تم التعامل مع التجمعات.





وكان المهندس ممدوح رسلان تفقد أمس تمركزات الطوارئ ومعدات وسيارات شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، لمواجهة النوة والأمطار التى تشهدها محافظة الإسكندرية حتى يوم الاثنين المقبل وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





ويأتي ذلك في إطار استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة موسم الأمطار، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وتفقد خلال جولته أماكن التمركزات بمنطقة العامرية، الفرقان، الشاطبى، والدون تاون، والجراري بالكيلو ٢٣.٥ لمتابعة خط الانحدار والبيارات، يرافقه اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.





وأكد باستمرار رفع حالة الطوارئ بجميع الشركات التابعة، ومتابعة أعمال سحب تجمعات المياه.



