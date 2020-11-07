كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بالقاهرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات وتحديد وضبط مرتكب الواقعة



تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى شركات تجارة الحديد، كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة.



إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( عامل حالى بالشركة محل البلاغ، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة القسم ).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكابه الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة، وعقب إنصراف العاملين تمكن من الدخول للشركة وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

