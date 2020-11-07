تامر حمزة يُهنئ صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة" على نجاحه ويُعلق :"عمل يُشرف إنه مصري"

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حرص المخرج تامر حمزة على تهنئة صناع فيلم "ما وراء الطبيعة" على نجاحه، مُشيرًا إلى أنه عمل على أعلى مستوى من الحرفية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب تامر حمزة منشورًا قال فيه :"مبروك لصناع مسلسل ما وراء الطبيعة، عمل علي أعلى مستوى من الحرفية، يضاهي أفضل الأعمال العالمية، بجد عمل يشرف إنه مصري".



وتابع تامر حمزة قائلاً :"وبإذن الله تكون بداية وفاتحه خير لوصول الفن المصري عالميًا، مبروك لكرو المسلسل".



مسلسل" ما وراء الطبيعة"، بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.